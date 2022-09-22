Туристический сбор предложили распространить на все регионы России

10:06, 21 сентября 2022, ПАИ

Туристический сбор может стать бессрочным, каждый регион сможет вводить его по желанию и самостоятельно устанавливать размер ежесуточного платежа. Об этом пишет «Парламентская газета».

Туристический, или, как его еще называли, курортный, сбор в качестве эксперимента запустили в 2018 году в четырех регионах — Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Их властям разрешили взимать с туристов до ста рублей в сутки за пребывание в регионе, но указали, что собранные деньги можно тратить исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт курортной инфраструктуры.

Эксперимент должен завершиться 31 декабря 2022 года, но Дума Ставропольского края ранее предложила продлить его до конца 2027 года, внеся соответствующий законопроект. В комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры документ поддержали, но решили пойти дальше: экспериментальный формат перевести в постоянно действующий и распространить возможность вводить туристический сбор на все регионы России.

«К нам обращались из многих регионов, где хотели бы ввести такой сбор, — рассказала заместитель председателя комитета по туризму Наталья Костенко. — В Санкт-Петербург в этом году приехало огромное количество туристов, нагрузка на инфраструктуру серьезно увеличилась, и в этом смысле турсбор для подобных регионов является абсолютно оправданным. Речь, конечно, идет и о других субъектах».