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Сколько книжных магазинов было в Пскове 100 лет назад, рассказали в архиве

Фото: телеграм-канал Государственного архива Псковской области

Около 10 книжных магазинов и лавок насчитывалось в Пскове столетие назад. Как рассказали в Государственном архиве Псковской области, детали можно почерпнуть из «Ведомостей Псковского городского полицейского управления о типографиях, литографиях, книжных магазинах и библиотеках г. Пскова на 1 июля 1914 г.».

«У мещанина Михаила Ивановича Лапицкого было два книжных магазина – в доме Неймана на Великолуцкой улице и в доме Гладкова на Сергиевской. Новгородский мещанин Бер Моисеевич Гобович владел магазином в доме Лоховой на Великолуцкой улице, мещанка Варвара Михайловна Духова – в доме Лоховой, но на углу улиц Великолуцкой и Плоской. Крестьянин Гусаковской волости деревни Хирголина Яков Петров владел магазином в Магистратском дворе. Велась книжная торговля и на Толкучем рынке – здесь были лавки крестьянки Бешковицкой волости Натальи Тихановой и крестьянина Ивана Яковлева», - уточняется в сообщении.

Но магазинами владели не только физические лица. «У Губернского земства был магазин в доме Гладкова на Сергиевской улице, у Кирилло-Мефодиевского братства – магазин в здании Михаило-Архангельской церкви на Великолуцкой улице», - добавили в архиве.

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