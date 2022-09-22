Названы категории военнослужащих, которых мобилизуют в первую очередь

11:34, 21 сентября 2022, ПАИ

Мобилизовать в первую очередь могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас есть три разряда военнообязанных. Первый - это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, видимо, в первую очередь, речь будет идти о них», - приводит слова Картаполова «Интерфакс».

Ранее Минобороны сообщило о потерях российской армии на Украине.