Названы категории военнослужащих, которых мобилизуют в первую очередь
Мобилизовать в первую очередь могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«У нас есть три разряда военнообязанных. Первый - это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, видимо, в первую очередь, речь будет идти о них», - приводит слова Картаполова «Интерфакс».
Ранее Минобороны сообщило о потерях российской армии на Украине.
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