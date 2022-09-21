Гастроли театра «Пушкинская школа» начались в «Михайловском»

12:20, 21 сентября 2022, ПАИ

Традиционные гастроли театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера начались в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 20 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе музея.



Открывая череду гастрольных показов столь любимой пушкиногорцами и псковичами труппы, директор музея Георгий Василевич напомнил о многолетней творческой дружбе, которая связывает заповедник и Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, а также вручил Владимиру Рецептеру памятную медаль, выпущенную «Михайловским» к столетию послереволюционного возрождения Государственного «Пушкинского уголка» на Псковской земле.



Первым спектаклем, который показали жителям и гостям региона, стала постановка по комедии Карло Гольдони «Бабьи сплетни», в ней заняты уже три поколения актёров, выпускников мастерской Владимира Рецептера в петербургском РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств, ранее — Академия театрального искусства).



Всего в гастрольной афише-2022 восемь спектаклей из постоянного репертуара «Пушкинской школы», три из них — премьерные. Подробнее узнать о каждой из работ, а также о дате и времени её показа в «Михайловском» можно на официальном сайте музея. Здесь же работает и online-продажа билетов, в том числе и по «Пушкинской карте».



Сегодня вечером гастроли продолжатся спектаклем «Ревизор» по комедии Н. В. Гоголя (12+).