330 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки
330 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего – 121 222. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
Выздоровело 116 756 человек (за сутки – 178), умерло 1908 пациентов, в том числе два летальных исхода зарегистрировано за последние сутки.
Статистика заболеваемости СOVID-19 в муниципалитетах:
Псков – 39436/120
Великие Луки – 17956/32
Бежаницкий район – 1552/8
Великолукский район –2804/1
Гдовский район - 2140/0
Дедовичский район – 2988/6
Дновский район – 964/0
Красногородский район – 1069/0
Куньинский район – 1019/8
Локнянский район – 1160/6
Невельский район – 5425/21
Новоржевский район – 1290/2
Новосокольнический район – 3259/0
Опочецкий район – 3699/0
Островский район – 5917/58
Палкинский район – 1217/11
Печорский район – 2847/15
Плюсский район – 1893/15
Порховский район – 4360/0
Псковский район – 9490/7
Пустошкинский район – 1500/1
Пушкиногорский район – 1680/3
Пыталовский район – 1809/8
Себежский район – 2952/2
Струго-Красненский район –2013/5
Усвятский район – 737/1
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
О детских целях, сборе на отдых и уникальном буфете – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Профсоюзы окажут помощь мобилизованным профактивистам вне зависимости от экономической ситуации