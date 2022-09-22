330 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

11:55, 21 сентября 2022, ПАИ

330 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего – 121 222. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выздоровело 116 756 человек (за сутки – 178), умерло 1908 пациентов, в том числе два летальных исхода зарегистрировано за последние сутки.

Статистика заболеваемости СOVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 39436/120

Великие Луки – 17956/32

Бежаницкий район – 1552/8

Великолукский район –2804/1

Гдовский район - 2140/0

Дедовичский район – 2988/6

Дновский район – 964/0

Красногородский район – 1069/0

Куньинский район – 1019/8

Локнянский район – 1160/6

Невельский район – 5425/21

Новоржевский район – 1290/2

Новосокольнический район – 3259/0

Опочецкий район – 3699/0

Островский район – 5917/58

Палкинский район – 1217/11

Печорский район – 2847/15

Плюсский район – 1893/15

Порховский район – 4360/0

Псковский район – 9490/7

Пустошкинский район – 1500/1

Пушкиногорский район – 1680/3

Пыталовский район – 1809/8

Себежский район – 2952/2

Струго-Красненский район –2013/5

Усвятский район – 737/1

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.