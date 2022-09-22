«Запрыгнуть в последний вагон»: конкурс для ТОСов в Пскове объявят в октябре
9 территориальных общественных самоуправлений зарегистрировано в Пскове на сегодняшний день. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Борис Елкин.
Еще 6 ТОСов подали документы на установление своих границ. Все они уже в этом году смогут принять участие в конкурсе и претендовать на грант в размере не менее 250 тысяч рублей.
«В общей сложности ТОСы объединили более 800 активных псковичей. Надеюсь, что неравнодушных горожан будет больше, особенно когда у соседей быстро и легко получится сделать во дворе освещение или мелкий ремонт, поставить тренажеры или ограждение», — отметил Борис Елкин.
Грантовый конкурс будет объявлен в октябре, добавил он. «До 29 сентября еще можно «запрыгнуть в последний вагон» и оперативно подготовить необходимые документы. Дерзайте!» — сообщил псковичам глава администрации города.
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