Как в Пскове обстоят дела с лечением пенсионеров, проверили специалисты

12:11, 21 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области работает делегация Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Специалисты изучают возможности региональной сферы здравоохранения в части оказания населению услуг по гериатрии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Возможности Псковской области в части оказания медпомощи пожилым пациентам обсудили на совещании под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Представители института отметили, что в Пскове гериатрия как вид оказания медицинской помощи населению старшего возраста развивается и имеет перспективу. Вместе с тем необходимо усилить работу в этом направлении, в том числе с привлечением услуг телемедицины. Эксперты предложили расширять сотрудничество института и медицинских учреждений в части оказания помощи в проведении онлайн-консультаций пациентов. Кроме того, обсуждались вопросы взаимодействия сторон в плане подготовки профессиональных кадров профиля «гериатрия».

Первый вице-губернатор обратила внимание, что гериатрическая помощь — особенно важный пункт развития системы здравоохранения Псковской области, особенно учитывая, что в основном пациентами всех медицинских учреждений являются пожилые граждане. «Востребованность такой помощи колоссальная, будем дальше развивать этот профиль. Это позволит в будущем сформировать медицинскую службу, основой которой станет индивидуальный подход к каждому пациенту», — заключила Вера Емельянова.

Ранее в рамках визита специалисты НМИЦ Н. И. Пирогова посетили Псковский госпиталь для ветеранов войн. В учреждении они ознакомились с оснащением кабинетов и палат, а также оценили маршрутизацию пациентов пожилого и старческого возраста. Увиденным федеральные эксперты были удовлетворены. Отдельно в лечебном учреждении были отмечены условия, созданные для маломобильных граждан.

Выездное мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» национального проекта «Здравоохранение».