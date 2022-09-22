Благоустройство дворов и общественных территорий — ПАИ-live c Татьяной Алексеевой
За последние пять лет в Пскове отремонтировано 78 дворов. Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева рассказала ведущей проекта ПАИ-live Ларисе Малковой о том, сколько дворов приведено в поярдок в этом году, планах на 2023 год, причинах задержки сдачи парка Гагарина, проекте сквера возле Милевки, на что «лег глаз» специалистов управления городского хозяйства в следующем году и многом другом.
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