До +14 градусов и северный ветер обещают псковские синоптики 22 сентября
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 22 сентября. Об этом сообщает псковский Гидрометцентр.
Местами пройдут кратковременные дожди. Прогнозируется северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области составит ночью: +2…+7 градусов, днем: +9…+14.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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