Меч Победы передали на хранение в музей Великих Лук

13:23, 21 сентября 2022, ПАИ

На вечное хранение в краеведческий музей Великих Лук передали Меч Победы, который был вручен городу за весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне, сообщает газета «Наш путь».

Участие в церемонии передачи меча приняли первые лица города, представители ветеранской организации, Союза десантников, юнармейцы Великих Лук. Музыкальный подарок прозвучал от молодежного театра «Трубадур».

«Этот клинок – символ мужества, самоотверженности и силы духа великолучан, на протяжении веков доблестно защищавших Отечество», – написал глава города Великих Лук Николай Козловский в своем телеграм-канале.

Напомним, что Мечи Победы были вручены Пскову и Великим Лукам как городам воинской славы. Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня России, 9 июня, в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Мечи Победы, изготовленные уральскими оружейниками, передаются на вечное хранение всем городам воинской славы, удостоенным этого почетного звания указами президента Российской Федерации. В 2015 году, в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, златоустовские клинки были вручены городам-героям.