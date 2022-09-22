У молодых сотрудников не горят глаза – директор агропредприятия

14:16, 21 сентября 2022, ПАИ

У молодых сотрудников сельхозпредприятий не горят глаза. Такое мнение высказала исполнительный директор ООО «Тригорское» Евгения Лихачёва на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Молодежь ни на что не годится, они ничего не умеют, ничего не хотят, у них не горят глаза. Из десяти человек только в обучение одного стоит вложить деньги», - считает она. Евгения Лихачёва добавила, что отрасль сельского хозяйства испытывает дефицит в агрономах и механиках.

Также она заметила, что средний возраст работников, к примеру, на её предприятии составляет от 35 до 65 лет.