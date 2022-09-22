У молодых сотрудников не горят глаза – директор агропредприятия
У молодых сотрудников сельхозпредприятий не горят глаза. Такое мнение высказала исполнительный директор ООО «Тригорское» Евгения Лихачёва на круглом столе в медиацентре ПАИ.
«Молодежь ни на что не годится, они ничего не умеют, ничего не хотят, у них не горят глаза. Из десяти человек только в обучение одного стоит вложить деньги», - считает она. Евгения Лихачёва добавила, что отрасль сельского хозяйства испытывает дефицит в агрономах и механиках.
Также она заметила, что средний возраст работников, к примеру, на её предприятии составляет от 35 до 65 лет.
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