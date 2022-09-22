Объявлен конкурс на благоустройство парка 300-летия прокуратуры в Псковском районе

14:55, 21 сентября 2022, ПАИ

Конкурс на благоустройство парка 300-летия прокуратуры в районе улицы Никольской в псковской деревне Родина объявили на сайте госзакупок. На работы по освещению территории предусмотрено 2 927 095 рублей. Об этом сообщил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Псковского района объявила конкурс на устройство освещения нашего парка. Надеюсь, следующим этапом будет вхождение территории в программу «Безопасный район» и установка видеонаблюдения», - написал он.

Напомним, в 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия прокуратуры. В связи с этим в Пскове решили разбить новый парк на берегу реки Великой.

Ранее сообщалось, что в парке также установят скамейки и будут высажены деревья.