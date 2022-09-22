Продолжение спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» увидят псковичи
Продолжение спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» смогут увидеть зрители Псковского театра драмы в октябре. Об этом сообщили на пресс-конференции в честь открытия 29-го Пушкинского театрального фестиваля.
Спектакль-кабаре режиссёра Дмитрия Месхиева сыграли 38 раз за один сезон. По просьбам зрителей будет продолжение истории – «Паровоз. Вторая ходка». В постановке примут участие две новые солистки, поющий ведущий, а также будут звучать песни известных авторов, отметили на встрече.
Напомним, что спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» проходит в формате вечера арестантской песни, отсылая зрителей к непростой эпохе в истории страны – к XX веку, неразрывно связанному с лишениями, репрессиями, сломанными судьбами.
Премьера состоится 1 и 2 октября в буфете театра.
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