Александр Братчиков прокомментировал ситуацию с импортозамещением

14:52, 21 сентября 2022, ПАИ

Всё, что мы раньше могли купить, будем вынуждены производить на местах, сказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире новой программы «Полное собрание» на радиостанции «7 НЕБО».

«Сейчас будет настоящее импортозамещение. В настоящее время никакие отрасли не вышли на высокий уровень импортозамещения. Если говорить о сельском хозяйстве, то у нас нет семенного материала, его приобретаем, нет средств защиты растений, все действующие вещества в нем китайские, также проблемы с техникой», - высказал свое мнение зампредседателя регионального парламента.

Ранее он также заявил, что в условиях объявленной в России частичной мобилизации все представители муниципальной и региональной власти будут работать в новых реалиях, в которых внутренние разногласия должны отойти на другой план.