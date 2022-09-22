Александр Братчиков рассказал о перспективах ремонта Ольгинского моста

15:05, 21 сентября 2022, ПАИ

Возможно, в следующем году не удастся привлечь деньги на ремонт Ольгинского моста. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире новой программы «Полное собрание» на радиостанции «7 НЕБО».

«Конкретные цифры бюджета сможем увидеть примерно во второй половине октября», - сказал Александр Братчиков.

Он отметил, что бюджет региона будет социально ориентированным. «Будут сохранены социальные выплаты. Все социальные обязательства, которые прописаны, будут выполнены на 100%. Возможно, будет уменьшен бюджет на дорожный фонд», - добавил зампредседателя областного Собрания.