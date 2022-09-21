Кандидат от ЕР будет претендовать на пост председателя Псковской гордумы

15:34, 21 сентября 2022, ПАИ

На вопрос об избрании председателя Псковской городской Думы ответил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире новой программы «Полное собрание» на радиостанции «7 НЕБО».

Решение будет принято на первой сессии Псковской гордумы седьмого созыва 22 сентября. Гость программы отметил, что не может предсказать результат, но кандидат от «Единой России» уже выдвинут.

«Депутаты ведут прием граждан, активно работают в округах. Звено депутатов необходимо. Депутаты нужны, гордума нужна», – сказал Александр Братчиков.

С итогами прошедших выборов в инфографике «Псковская городская Дума 7-го созыва: кто есть кто» можно ознакомиться здесь.