Госдума одобрила штраф за осквернение георгиевской ленты

15:09, 21 сентября 2022, ПАИ

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому георгиевские ленты приравниваются к символам воинской славы, а за их публичное осквернение вводится штраф до 5 млн рублей или наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает газета «Взгляд».

По статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее один из авторов инициативы, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак пояснил, что законодательно будет регламентироваться, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, и её использование в иных целях будет пресекаться законом.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы.