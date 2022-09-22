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Псковских отличников пригласили на приём к губернатору

Школьники из Пскова, Великих Лук, Острова, Опочки, Пустошки и Порховского района встретились с главой региона после победы в акции «Губернаторский дневник». Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».  

Десять отличников из разных школ области 21 сентября встретились в Пскове с губернатором Михаилом Ведерниковым. Лучших школьников определили благодаря ежегодной акции «Губернаторский дневник». За все время её проведения на приёме у главы региона побывало около 100 учеников.

По итогам 2021-2022 учебного года акция прошла уже в девятый раз. Определяют победителей акции по результатам каждого триместра в трех возрастных группах (2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы). На чаепитие смогли попасть школьники с максимально большим количеством отличных оценок, а также имеющие разносторонние интересы и активную жизненную позицию.  

Победителями девятой акции «Губернаторский дневник» стали: 

2-4 классы: Дмитрий Путяков (МБОУ «СЭЛ №21»), Софья Березовская (МБОУ «СШ №7 им. В. Н. Пушкарева»), Алиса Дульдиер (МБОУ «СОШ №1»). 

5-7 классы: Ольга Волкова (МБОУ «СОШ №1 г. Порхова «Полонская СОШ»), Мария Орлова (АНОО «Ольгинская гимназия»), Глеб Смирнов (МБОУ «Пустошкинский центр образования»). 

8-11 классы: Ангелина Кузина (МБОУ «СОШ №1»), Кира Разговорова (ГБОУ «Великолукская школа-интернат») 

Отдельная номинация «За старательность и настойчивость в обретении знаний»: 

Артем Петров (МБОУ «ЦО Опочецкого района» СП «Гимназия им. А. Д. Петрова») и Дарья Егорова (МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8»). 

Отметим, что всего для участия в акции в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» поступило более 300 анкет с пятерками. Больше всего бланков из Пскова – 101, вторые и третьи по активности – школы Порховского и Великолукского районов – они представили по 41 заявке. Ребята отлично постарались и за три триместра вместе заработали 111 868 пятерок. 

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