Более 60 кубов мусора убрал «Экопром» в Дедовичском районе

15:50, 21 сентября 2022, ПАИ

Более 60 кубометров отходов вывезли специалисты «Экопрома» с кладбища и улиц в Дедовичском районе. Уборка началась с кладбища в деревне Красные Горки, были убраны ветки и трава, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома».

Кроме того, были ликвидированы навалы древесных спилов в поселке Дедовичи.

На улице Базарной также было убрано большое количество сухих веток. Уборка осложнялась тем, что ветки находились под линиями электропередачи. Работы проводились до позднего вечера, в общей сложности объем вывезенных отходов составил 60 метров кубических.