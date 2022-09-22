Более 60 кубов мусора убрал «Экопром» в Дедовичском районе
Более 60 кубометров отходов вывезли специалисты «Экопрома» с кладбища и улиц в Дедовичском районе. Уборка началась с кладбища в деревне Красные Горки, были убраны ветки и трава, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома».
Кроме того, были ликвидированы навалы древесных спилов в поселке Дедовичи.
На улице Базарной также было убрано большое количество сухих веток. Уборка осложнялась тем, что ветки находились под линиями электропередачи. Работы проводились до позднего вечера, в общей сложности объем вывезенных отходов составил 60 метров кубических.
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