Съёмочная группа канала «Спас» побывала в псковском музее

16:06, 21 сентября 2022, ПАИ

Сегодня в Псковском музее-заповеднике проходили съемки проекта «Пилигрим» телеканала «Спас». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, новый сезон будет посвящен царственным страстотерпцам.

Съемочная группа посетила наиболее важные места Псковщины, связанные с жизненным путем императора Николая II и его семьи, а также с их мученическим подвигом.

Команда телеканала побывала в Псковском кремле, Мирожском монастыре и Поганкиных палатах. Сопровождала съемки старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Татьяна Журавлева. Она рассказала о визите Николая II в Псков в 1903 году и обозначила знаковые места, связанные с этими событиями.

Помимо этого, съемочной группе был показан ряд документов, которые, скорее всего, видел сам император, находясь в Пскове в 1903 году: это письмо Екатерины II Ганнибалу и подорожная Петра I.

После Пскова съемки проекта продолжатся в других городах России. Выпуск передачи о Псковской земле можно будет увидеть на телеканале «Спас» в начале 2023 года.