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Общество

В Пскове определили список дворов для благоустройства в 2023 году

О том, какие дворы благоустроили в Пскове за год и какие ещё проекты планируется реализовать, сообщила заместитель начальника УГХ администрации города Татьяна Алексеева в эфире проекта ПАИ-live сегодня, 21 сентября.

В ходе программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году завершили обустройство 9 дворов, при дополнительном финансировании будут выполнены ещё несколько проектов.

«Мы готовы к скорейшему проведению тендерных процедур, чтобы как можно быстрее начать работы», - отметила Татьяна Алексеева.

На 2023 год по итогам голосования планируется создание трёх детских площадок на улице Госпитальной, на Октябрьском проспекте 23 и на пляже в микрорайоне Овсище. В управлении также определили список дворов, на данный момент идёт подготовка документации.

До 31 октября псковичи могут принять участие в программе благоустройства дворовых территорий. Для этого необходимо подать заявку с концепцией обустройства и протокол общего собрания от жителей многоквартирного дома в УГХ Пскова.

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