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Культура

Экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол» пройдет в Пскове

Фото: Псковский музей-заповедник

Сборную экскурсию по музейному комплексу «Покровский угол» организует Псковский музей-заповедник 25 сентября в 13:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея. 

«Сердцем комплекса является Покровская башня - самая мощная башня Псковской крепости. На экскурсии вы узнаете, как разворачивались драматические события штурма города войсками короля Стефана Батория в сентябре 1581 года, каким образом псковичам удалось остановить врага», - говорится в сообщении.  

Также участники ознакомятся с историей одного из образцов храмового зодчества, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – храма Покрова и Рождества от Пролома, воздвигнутого в память о жертвах этой тяжелой осады. Будет затронута и тема реставрации комплекса в послевоенные годы, которая вновь вдохнула жизнь в комплекс «Покровский угол». 

Билеты можно приобрести в кассах Приказной палаты (улица Кремль, 4) и главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Электронный билет можно купить по ссылке. Телефон для записи: 8 8112 66 33 11. 

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