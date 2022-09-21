Экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол» пройдет в Пскове

17:36, 21 сентября 2022, ПАИ

Сборную экскурсию по музейному комплексу «Покровский угол» организует Псковский музей-заповедник 25 сентября в 13:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

«Сердцем комплекса является Покровская башня - самая мощная башня Псковской крепости. На экскурсии вы узнаете, как разворачивались драматические события штурма города войсками короля Стефана Батория в сентябре 1581 года, каким образом псковичам удалось остановить врага», - говорится в сообщении.

Также участники ознакомятся с историей одного из образцов храмового зодчества, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – храма Покрова и Рождества от Пролома, воздвигнутого в память о жертвах этой тяжелой осады. Будет затронута и тема реставрации комплекса в послевоенные годы, которая вновь вдохнула жизнь в комплекс «Покровский угол».

Билеты можно приобрести в кассах Приказной палаты (улица Кремль, 4) и главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Электронный билет можно купить по ссылке. Телефон для записи: 8 8112 66 33 11.