Карантин ввели после драки бешеного енота с собакой в Куньинском районе

16:25, 21 сентября 2022, ПАИ

Карантин по бешенству введён в Куньинском районе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В деревне Филипцево дикое животное – енот – вступило в драку с домашней собакой. Хозяин обнаружил труп енота возле личного подворья и вызвал специалистов госветслужбы, которые отобрали пробы. Лаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством.

Карантин по бешенству введён на территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории. Утверждён план мероприятий, для снятия ограничений все домашние животные должны быть привиты от бешенства на неблагополучной территории.