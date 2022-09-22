Продолжается розыск пропавшего в марте великолучанина

16:48, 21 сентября 2022, ПАИ

В Великих Луках полиция устанавливает местонахождение 38-летнего Александра Лобанова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, мужчина пропал 22 марта 2022 года.

Приметы: рост — 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Пропавший, предположительно, был одет в темно-синюю жилетку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы, кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.