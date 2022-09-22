Один рубль за миллион продают в Пскове
В Пскове за миллион рублей продают 1 рубль. Такое предложение появилось в популярном интернет-сервисе для размещения объявлений.
«Продам 1 рубль 2020 ММД года. Брак. Полный раскол штемпеля», — пишет продавец.
Монеты номиналом 1 рубль 2020 года Московского монетного двора имеют три разновидности. Цена среди коллекционеров отличается в зависимости от сохранности, средняя стоимость обычно не превышает номинал.
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