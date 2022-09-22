Псковская область присоединится к всероссийскому субботнику

17:23, 21 сентября 2022, ПАИ









Принять участие во всероссийском субботнике планируют около 200 жителей Псковской области. Экологическое мероприятие пройдет 24 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Пскове в 11:00 запланирована уборка территории Летнего сада. На призыв принять участие в уборке парковой территории откликнулся целый ряд государственных учреждений, организаций и предприятий.

Мероприятие проводит общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия».

Напомним, что с 2013 года в подобных экологических акциях общественного движения «Зеленая Россия» приняли участие более 18 млн человек во всех 85 регионах Российской Федерации.