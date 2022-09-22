Учёные из МГУ встретятся с себежскими школьниками

17:28, 21 сентября 2022, ПАИ

Учёные из МГУ встретятся со школьниками Себежского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в национальном парке «Себежский», его сотрудники продолжают обследование ихтиофауны парка с участием специалистов ведущего вуза страны - МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Ученики и их родители, не упустите уникальную возможность встретиться с учеными и научными сотрудниками МГУ им. М. В. Ломоносова. А почему бы и нет? Там учат заповедным профессиям», - призвали в парке, добавив, что, возможно, для кого-то эта встреча станет судьбоносной.

Мероприятие состоится 27 сентября. Телефон для справок: 8 (81140) 2-12-38.