Учёные из МГУ встретятся с себежскими школьниками
Учёные из МГУ встретятся со школьниками Себежского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в национальном парке «Себежский», его сотрудники продолжают обследование ихтиофауны парка с участием специалистов ведущего вуза страны - МГУ им. М. В. Ломоносова.
«Ученики и их родители, не упустите уникальную возможность встретиться с учеными и научными сотрудниками МГУ им. М. В. Ломоносова. А почему бы и нет? Там учат заповедным профессиям», - призвали в парке, добавив, что, возможно, для кого-то эта встреча станет судьбоносной.
Мероприятие состоится 27 сентября. Телефон для справок: 8 (81140) 2-12-38.
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