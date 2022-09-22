Акция «На работу на велосипеде» стартует в Пскове 22 сентября

17:45, 21 сентября 2022, ПАИ







Всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдет в Пскове 22 сентября. Псковичи, решившие отправиться на работу или учёбу на велосипеде или самокате, по дороге смогут получить приятные бонусы и подарки, об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодёжном центре.



«Для мотивации поехать на работу на колесном транспорте были созданы «энергетические точки», посетив которые участники получат фирменные наклейки, значки, номерки на транспорт и энергетические батончики. Кроме того, партнёры, при выполнении дополнительных условий, предоставят свои бонусы в виде бесплатного кофе или скидок на продукцию», - говорится в сообщении.

Впервые партнёром акции «На работу на велосипеде» стало региональное МВД России, которое предоставит каждому участнику светоотражающий элемент.

Также в рамках акции при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» и эколого-просветительского проекта «Экомышление» пройдет розыгрыш призов. Участникам в день проведения акции необходимо выложить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографию на велосипеде, отметив её хештегами #НаРаботуНаВелосипедеПсков, #титанполимер и #экомышление. Организационный комитет выберет самые интересные и креативные фотографии и наградит их авторов.

Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с бонусами от партнеров можно здесь или здесь.