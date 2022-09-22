Ход ремонта изолятора в Стругах Красных проконтролировал омбудсмен

18:02, 21 сентября 2022, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с главой Струго-Красненского района Александром Волковым и осмотрел реконструируемый изолятор временного содержания полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщил региональный омбудсмен.

Дмитрий Шахов и Александр Волков обсудили вопросы обеспечения прав жителей на охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи, а также в сфере транспортной доступности, прав граждан на получение качественного образования и соблюдения избирательных прав по итогам прошедших выборов депутатов.

Как отметил в ходе беседы Дмитрий Шахов, серьёзных жалоб на нарушения прав граждан, в том числе на решения и действия органов местного самоуправления, от жителей района в адрес уполномоченного по правам человека не поступает, а по тем обращениям, которые имеются, установлено нормальное взаимодействие с руководством района, и такие вопросы решаются в пределах компетенции местных властей быстро и по существу.

В ходе рабочего визита омбудсмен посетил и проверил, как ведётся капитальный ремонт изолятора временного содержания полиции, расположенного в здании межмуниципального отдела МВД России «Струго-Красненский».

Как подчеркнул Дмитрий Шахов, всегда возникали вопросы к условиям содержания в этом ИВС, так как они не отвечали требованиям как российских, так и международных правовых актов. Поэтому вопрос о капитальном ремонте был не так давно поднят на встрече с начальником УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым.

Руководитель управления заверил регионального омбудсмена, что деньги на капитальный ремонт выделены, прошёл конкурсный отбор подрядчика и в ИВС проводятся соответствующие работы. В целом, как отметил Дмитрий Шахов после осмотра отремонтированных помещений, большой объём работ выполнен, но по ряду позиций необходимо ещё дополнительно обсудить ряд вопросов проведения ремонта с руководством областной прокуратуры и УМВД, чтобы обеспечить чёткое соблюдение прав граждан.