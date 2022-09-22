Конкуренция среди кадровых работников выросла в регионах СЗФО

18:19, 21 сентября 2022, ПАИ

Конкуренция среди рекрутёров и кадровых работников в регионах СЗФО — более шести человек на место. Это в два раза больше, чем в начале этого года, сообщает платформа по поиску работы hh.ru.

«Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику советского образца и за последние годы значительно трансформировалась. Компаниям необходимы специалисты, которые будут не только подбирать сотрудников на открытые позиции, но и заниматься их адаптацией, обучением, развитием, работать над повышением лояльности и мотивации специалистов, а над также формированием и развитием корпоративной культуры, внутренних коммуникаций и бренда компании как работодателя. Сегодня конкуренция среди соискателей сферы управления персоналом в регионах СЗФО — 6-7 человек на место. Это говорит о повышенной конкуренции среди соискателей в пользу работодателя, а значит, компании региона не испытывают сложностей с поиском специалистов в области HR, а вот кандидатам приходится быть более активными, чтобы переиграть конкурентов. При этом ещё в начале этого года был дефицит таких кадров: за одно предложение о работе конкурировали 2-3 кандидата», — отметила руководитель пресс-службы «hh.ru Северо-Запад» Мария Бузунова.

С начала 2022 года работодатели на Северо-Западе страны опубликовали более 14 000 вакансий для специалистов в сфере управления персоналом. 55 % таких вакансий — для кандидатов с опытом работы от одного года до трёх лет, 13 % предложений о работе — для специалистов без опыта. Удалённый формат занятости для эйчаров предлагают 10 %, или чуть более 1 300 вакансий, размещённых в СЗФО.

В СЗФО средний предлагаемый уровень дохода для HR-директора составляет порядка 116 725 рублей, для специалиста по кадровому делопроизводству — 61 700, специалиста по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре — 59 100, специалиста по компенсациям и льготам — 45 000, специалиста по обучению и развитию сотрудников — 61 000 рублей.

Исходя из статистических данных об уровне конкуренции, сложнее всего сейчас найти работу в качестве HR-специалиста соискателям из Коми, Калининградской области, Петербурга. Проще всего найти работу в сфере управления сейчас в Псковской области: здесь самая низкая конкуренция — лишь три кандидата на одно рабочее место



Активнее всего подбор таких сотрудников ведут компании, занятые в сфере IT, системной интеграции: 13 % от общей доли вакансий для эйчаров или почти 2 000 вакансий с начала года. На втором месте по спросу на рекрутёров — ретейлеры: они разместили 12 %, или более 1 700 вакансий в сфере управления персоналом. На третьем — строительные компании (8 %, или более 1200 вакансий для эйчаров с начала года). Также специалисты по кадрам востребованы в логистических компаниях (5 % рабочих предложений), в финансовом секторе (4 %), в медицинских организациях (4 %), а также у работодателей из ресторанно-гостиничного бизнеса (3 %).