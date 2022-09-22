В московском кинотеатре «Октябрь» состоится премьера первого профориентационного сериала «Билет в будущее»

18:40, 21 сентября 2022, ПАИ

28 сентября в кинотеатре «Октябрь» в Москве состоится премьера первого профориентационного сериала «Билет в будущее». Показ сезона приурочен к старту реализации проекта «Билет в будущее» в столице, реализуемого в рамках нацпроекта «Образование». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Главными героями сериала, показ которого откроет серию премьер в регионах страны, стали представители разных сфер: медицины, IT, медиа, бизнеса, инженерного дела, различных производств, науки и искусства и многого другого. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд определённых выводов относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов, «Билет в будущее» принесёт практическую пользу молодёжи и поможет взглянуть на труд глазами заинтересованных и успешных людей, символов своих профессий.

«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить со молодёжью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», – прокомментировал руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

В программе мероприятий праздника гостей ждут премьера первого сезона сериала, тематические фотозоны и красная ковровая дорожка, аллея звёзд профессий, выставочная зона, оформленная в виде арт-галереи, игры, открытая дискуссия со съёмочной группой и героями сериала, розыгрыш призов, а также шоу-программа с участием популярной российской певицы.

На Новом Арбате, помимо представителей сферы образования, партнёров проекта, организаторов и друзей, соберутся московские школьники. Всего более 1 500 человек станут участниками премьерного мероприятия.

Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в будущее» официально является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU, поддерживаемая оператором проекта – фондом гуманитарных проектов, утверждённым поручением президента Российской Федерации, приказом Минпросвещения России и постановлением Правительства Российской Федерации.