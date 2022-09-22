Каждому участнику псковской акции «На работу на велосипеде» подарят фликер
По многочисленным просьбам велосипедистов и самокатчиков Пскова каждому участнику акции «На работу на велосипеде», посетившему точку организаторов у центральной аптеки, будет выдан светоотражающий фликер. Об этом сообщил официальный паблик акции.
«Благодаря ему каждого пешехода и велосипедиста можно увидеть в полной темноте на достаточном расстоянии. Кстати, фликеры предоставляет управление МВД России по Псковской области», — рассказали организаторы.
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