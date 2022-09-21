Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мотоциклист пострадал в результате ДТП в центре Пскова

Фото с места происшествия

В Пскове на Октябрьском проспекте произошло столкновение мотоцикла Suzuki с автомобилями Mazda и Kia.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, госпитализирован в медучреждение. 

По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Mazda, в результате чего мотоциклиста отбросило в автомобиль Kia.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 сентября 2022

Мотоциклист пострадал в результате ДТП в центре Пскова

21 сентября 2022

Карантин ввели после драки бешеного енота с собакой в Куньинском районе
21 сентября 2022

«Нива» вылетела в кювет в Себежском районе, пострадал человек
21 сентября 2022

Двум жителям Опочки грозит пожизненное лишение свободы
21 сентября 2022

Мужчина потерял сознание за рулём и врезался в строение в Псковском районе
20 сентября 2022

Потерявшихся в гдовском лесу людей нашли с помощью звукового сигнала

20 сентября 2022

Псковский бизнесмен не заплатил более 40 млн рублей налогов
20 сентября 2022

В Пскове ищут пропавшего несколько месяцев назад мужчину

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...