Мотоциклист пострадал в результате ДТП в центре Пскова
В Пскове на Октябрьском проспекте произошло столкновение мотоцикла Suzuki с автомобилями Mazda и Kia.
В результате ДТП пострадал мотоциклист, госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Mazda, в результате чего мотоциклиста отбросило в автомобиль Kia.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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