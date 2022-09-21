Мотоциклист пострадал в результате ДТП в центре Пскова

19:39, 21 сентября 2022, ПАИ

В Пскове на Октябрьском проспекте произошло столкновение мотоцикла Suzuki с автомобилями Mazda и Kia.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Mazda, в результате чего мотоциклиста отбросило в автомобиль Kia.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.