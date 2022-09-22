На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла станционная противоаварийная тренировка

20:30, 21 сентября 2022, ПАИ

21 сентября в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» провели станционную противоаварийную тренировку, совмещённую с противопожарной. Об этом сообщила пресс-служба Псковской ГРЭС.

По плану тренировки разрушилось маслоуказательное стекло выключателя на открытом распределительном устройстве 110 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Под действием защиты отключился энергоблок № 1 с полным сбросом электрической нагрузки и потерей собственных нужд. Персонал электростанции и сотрудники пожарной части оперативно отработали совместные действия для ликвидации нештатной ситуации.

Энергетики грамотно провели аварийный останов энергоблока, вывели в ремонт повреждённый выключатель, восстановили напряжение от резервного трансформатора собственных нужд, подключили электрические водогрейные котлы для сохранения режима работы тепловой сети и произвели пуск энергоблока № 1 из горячего состояния.

«Регулярные тренировки помогают персоналу быстро и уверенно действовать в условиях аварийной ситуации, – отметил руководитель тренировки, технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев, – это неотъемлемые мероприятия для сохранения высокого профессионального уровня коллектива».

Справка

Псковская ГРЭС – тепловая электростанция, входящая в объединённую энергетическую систему Северо-Запада. В составе основного оборудования станции два энергоблока. Установленная электрическая мощность Псковской ГРЭС – 440 МВт, установленная тепловая мощность – 116,8 Гкал/ч.

ПАО «ОГК-2» – энергетическая компания в составе 12 филиалов суммарной установленной мощностью порядка 16,5 ГВт. В состав филиалов Компании входят Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).