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Общество

Всемирный день без автомобиля отмечают 22 сентября

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля, сообщает calend.ru. Псков в этот день присоединится к акции «На работу на велосипеде».

Впервые День без автомобиля провели в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания, еще через год она прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1,5 тысячи городов мира.

Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. Хотя бы раз в год.

Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. В некоторых городах в этот день также проходят специально организованные мероприятия.

В России День без автомобиля впервые прошел в Белгороде в 2005 году, затем акцию поддержал Нижний Новгород, а в Москве она проводится с 2008 года.

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