Художник Юлия Ивашко представит на Lo-Fest перформанс о возвращении в Псков
«Пскова – Нева – Пскова» — перформанс-автофикшен в двух частях о возвращении в родной город и обратно. Юлия Ивашко представит картину на Lo-Fest, сообщает паблик фестиваля.
Как говорит художница, после переезда в Санкт-Петербург ей важно выстроить новые связи со своим родным городом — Псковом. Для этого Юлия обращается к воде, к текстам и к людям.
Перформанс можно будет увидеть 24 и 25 сентября в 15:00.
Билеты на фестиваль по ссылке или у администратора в «Лофте», их количество ограничено.
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