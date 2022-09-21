Художник Юлия Ивашко представит на Lo-Fest перформанс о возвращении в Псков

23:57, 21 сентября 2022, ПАИ

«Пскова – Нева – Пскова» — перформанс-автофикшен в двух частях о возвращении в родной город и обратно. Юлия Ивашко представит картину на Lo-Fest, сообщает паблик фестиваля.

Как говорит художница, после переезда в Санкт-Петербург ей важно выстроить новые связи со своим родным городом — Псковом. Для этого Юлия обращается к воде, к текстам и к людям.

Перформанс можно будет увидеть 24 и 25 сентября в 15:00.

Билеты на фестиваль по ссылке или у администратора в «Лофте», их количество ограничено.