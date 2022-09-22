МВД опровергло фейк о мобилизации на постах ГИБДД

09:28, 22 сентября 2022, ПАИ





МВД России опровергло информацию об «указе», согласно которому полицейские якобы должны останавливать машины с мужчинами за рулем и направлять их к «представителям военных комиссариатов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«МВД России официально заявляет, что информация не соответствует действительности. Опубликованный скан указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения – ложными», - предупредили в ведомстве.

СМИ и пользователей интернета призывают быть бдительными и использовать информацию только из официальных источников.