«Мировое древо»: на выставку в Дом ремёсел приглашают псковичей

09:41, 22 сентября 2022, ПАИ

О значении обережной куклы рассказали в псковском Доме ремёсел. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В сентябре заканчивается сбор урожая и начинается веселая пора свадеб. А каждая свадьба имеет свои обряды, ритуалы и обычаи. Изготовление куклы «Мировое древо» - один из таких обрядов. Куколка, сделанная на рогатине из березовой ветви, воткнутая в центр свадебного пирога, представляет собой метафорическую проекцию Вселенной, ведь зарождение новой семьи - это зарождение нового мира. Праздничный пирог символизирует собой Землю, а рогатина с куклой - мировое древо, уходящее корнями в Землю, то есть в мир предков, серединой - в мир людей, а верхушкой - в небо. «Мировое древо» связывает собой три мира, как жених и невеста связывают собой мир дедов, мир людей и мир будущего - мир своих детей», - рассказали специалисты.

Обережную куклу можно увидеть на выставке «Сказки из сундука Татьяны Поповой» в Псковском центре народного творчества.