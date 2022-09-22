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Новый закон об опеке и попечительстве предлагают принять в Псковской области

Новый областной закон, регулирующий деятельность по опеке и попечительству, поступил в региональный парламент. Документ, отражающий актуальные федеральные и областные нормы, должен заменить действующий на сегодняшний день закон «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Несмотря на то, что нам действительно предстоит рассмотреть и принять новый областной закон, практическая деятельность в сфере опеки и попечительства не претерпит каких-либо кардинальных изменений», - прокомментировал внесённый в Собрание законопроект вице-спикер Игорь Дитрих. Председатель комитета по труду и социальной политике пояснил, что необходимость корректировки в первую очередь продиктована принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Ряд изменений внесён и в федеральный закон «Об опеке и попечительстве». В новом областном законе будут более чётко разграничены полномочия органов власти.

Оценивая эффективность работы региональной системы опеки и попечительства, Игорь Дитрих отметил, что за последние пять лет в Псковской области количество сирот, воспитываемых в семьях, неизменно растёт. В настоящее время в семьи устроены 1755 детей, это более 90 % от общего количества. В детских домах воспитывается 141 ребёнок.

«Эти цифры говорят о двух вещах: первое – у нас много добрых отзывчивых людей, которые готовы взять в свою семью на воспитание нуждающегося в помощи ребёнка, а второе – органы опеки и попечительства эффективно ведут работу по семейному устройству детей-сирот», - резюмировал Игорь Дитрих.

В настоящее время в органах опеки и попечительства Псковской области находятся на учёте 1896 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 8 месяцев текущего года на территории области выявлено 160 детей, не имеющих попечения родителей, у 39 из них родители умерли.

Отметим, что с 2019 года в регионе прослеживается тенденция к сокращению социального сиротства. Особо успешными в этом отношении являются Струго-Красненский, Усвятский и Пушкиногорский районы – в 2021 году в этих муниципалитетах ни один ребёнок не получил статус оставшегося без попечения родителей по причине лишения или ограничения прав его родителей.

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