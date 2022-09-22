Карантин по повилике отменили в Великолукском районе

10:06, 22 сентября 2022, ПАИ

Карантинную фитосанитарную зону на площади 15 гектаров упразднил Россельхознадзор в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала лета это третий случай упразднения КФЗ по повилике - паразитно-сорному растению, которое поражает как травы, так и хозяйственно-ценные и садовые культуры. Засорение повиликой вызывает ослабление растений, снижает урожайность, а в отдельных случаях приводит к их гибели, отметили специалисты.

Государственный инспектор подтвердил отсутствие повилики на указанном земельном участке возле деревни Русаново в течение трёх лет. И КФЗ, которую установили в 2007 году, упразднили приказом управления Россельхознадзора.