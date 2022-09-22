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Сроки капремонта в России предложили привязать к состоянию дома

Сроки капремонта в России предложили привязать к реальному состоянию дома, сообщает «Парламентская газета». 

Региональные власти или сами собственники жилья в многоквартирном доме смогут заказать техническую экспертизу, результаты которой станут основанием для изменения сроков проведения капитального ремонта. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 21 сентября. 

Оплачивать экспертизу, если ее инициировали собственники, им придется за свой счет, решение они должны будут принять большинством голосов общего собрания, говорится в законопроекте. Это, по мнению депутата от ЛДПР Сергея Леонова, демотивирует региональные власти хоть как-то участвовать в этой работе. «Они скажут людям: не нравится программа — проводите экспертизу за свои деньги, а мы потом подумаем, сдвигать ваш дом или нет», — полагает депутат.

Если же экспертиза покажет, что крыша или электропроводка еще вполне годные, то деньги и вовсе окажутся выкинутыми впустую. А речь, по словам депутата Яны Лантратовой, идет о весьма приличных суммах: оценка технического состояния дома может стоить не один миллион рублей. Даже если раскидать деньги на все квартиры, получится дорого. Да и специализированные конторы, когда закон будет принят, наверняка захотят повысить цены.

Парламентарии подняли также вопрос очередности проведения ремонта. Ведь если люди массово пойдут за экспертизами, то в региональном фонде капремонта просто не хватит денег на все дома, собственники которых принесут заключения. Об этом членам комитета по ЖКХ предстоит подумать при подготовке поправок ко второму чтению, как и о введении системы тарифов на проведение экспертиз.

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