Великолучанин избил полицейского при задержании

11:01, 22 сентября 2022, ПАИ

Великолучанин избил полицейского при задержании. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, вечером 11 сентября подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и в подъезде многоквартирного дома на Октябрьском проспекте в городе Великие Луки ударил полицейского кулаком в лицо.

В ведомстве пояснили, что, несмотря на активное сопротивление, нарушитель был задержан и привлечен к ответственности. Изучение личности злоумышленника показало, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ: применение насилия в отношении представителя власти. В настоящее время проводятся следственные действия.