В новосокольническую больницу поступило новое медоборудование
В Новосокольническую межрайонную больницу поступило новое медоборудование. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, здесь появились моечно-дезинфицирующая машина для гибких эндоскопов и холодильник для хранения вакцин.
Отметим, что новое оборудование продолжает поступать в региональные медицинские учреждения по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Псковской городской поликлинике заработал новый компьютерный томограф.
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