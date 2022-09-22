В новосокольническую больницу поступило новое медоборудование

11:14, 22 сентября 2022, ПАИ

В Новосокольническую межрайонную больницу поступило новое медоборудование. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, здесь появились моечно-дезинфицирующая машина для гибких эндоскопов и холодильник для хранения вакцин.

Отметим, что новое оборудование продолжает поступать в региональные медицинские учреждения по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Псковской городской поликлинике заработал новый компьютерный томограф.