Судебные приставы Псковской области получили золото ГТО

12:05, 22 сентября 2022, ПАИ

Золотые знаки ГТО получили судебные приставы в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В мае в деревне Соловьи представители ведомства сдавали нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в своей возрастной группе. Среди упражнений были отжимания, бег на различные дистанции, подтягивания, наклоны вперед на гимнастической скамье, прыжки в длину, поднимание туловища из положения лёжа на спине, а также метание спортивного снаряда и стрельба.



«Сдача нормативов ГТО требует обязательной физической подготовки. Необходимо постоянно поддерживать физическую форму, чтобы осилить комплекс упражнений, а также проявить силу воли, выносливость и целеустремлённость для получения знака ГТО», - отметили в управлении.

Помимо сотрудников в сдаче ГТО принимали участие и их дети. Золотой знак получила 8-летняя Анна Иванова, самый младший участник испытаний. «Таким образом стараются привить любовь к спорту и стремление к здоровому образу жизни», - добавили в ведомстве.