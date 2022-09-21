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Спорт

Судебные приставы Псковской области получили золото ГТО

Золотые знаки ГТО получили судебные приставы в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП. 

В мае в деревне Соловьи представители ведомства сдавали нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в своей возрастной группе. Среди упражнений были отжимания, бег на различные дистанции, подтягивания, наклоны вперед на гимнастической скамье, прыжки в длину, поднимание туловища из положения лёжа на спине, а также метание спортивного снаряда и стрельба.

«Сдача нормативов ГТО требует обязательной физической подготовки. Необходимо постоянно поддерживать физическую форму, чтобы осилить комплекс упражнений, а также проявить силу воли, выносливость и целеустремлённость для получения знака ГТО», - отметили в управлении.

Помимо сотрудников в сдаче ГТО принимали участие и их дети. Золотой знак получила 8-летняя Анна Иванова, самый младший участник испытаний. «Таким образом стараются привить любовь к спорту и стремление к здоровому образу жизни», - добавили в ведомстве.

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