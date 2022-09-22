Продолжается розыск пропавшего глухонемого псковича

11:43, 22 сентября 2022, ПАИ

Продолжается розыск 45-летнего псковича Романа Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По имеющимся данным, мужчина с 17 декабря 2021 года отсутствует по месту жительства.

Приметы: на вид 45 лет, рост – около 174-176 см, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.



Пропавший был одет в тёмную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утеплённые сапоги, короткие с тёмным основанием и голенищем зелёного цвета.



Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.