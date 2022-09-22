Бесплатную экскурсию по Святогорскому монастырю проведут для туристов

11:43, 22 сентября 2022, ПАИ

23 сентября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» проведут бесплатную экскурсию «Святогорский монастырь в творчестве и судьбе А. С. Пушкина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Эта акция приурочена ко Всемирному дню туризма и открывает череду общедоступных мероприятий, подготовленных в регионе к этому празднику. Всех желающих побывать на экскурсии ждут в 12:00 у касс в Научно-культурном центре заповедника (Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Поведёт группу один из самых опытных и интересно, творчески работающих сотрудников «Михайловского» Елена Хмелёва.

Записаться на экскурсию лучше предварительно. Это можно сделать уже сегодня по телефонам 8 (81146) 2-23-21 или 8(81146) 2-26-09.