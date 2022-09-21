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Экономика

В России создают новую платформу для бесконтактных платежей

Национальная система платежных карт (НСПК) работает над новой платформой для бесконтактных платежей с помощью QR-кода, которая в том числе будет доступна для устройств Apple. Об этом сообщил генеральный директор НСПК, оператора платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

«Это платформа QR-платежа. Если пластика нет… то возможна генерация карты в виде QR и оплата айфоном через сканирование – это одна из возможностей, которая, надеюсь, в ближайшее время тоже появится», — сказал он в ходе XIX Международного банковского форума «Банки России – XXI век», передает агентство «Прайм».

В целом само использование QR-кода для совершения платежей не ново для российского рынка. Так, например, посредством него можно оплачивать товары и услуги в Системе быстрых платежей.

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