Борис Елкин рассказал о попытке вместить все дела в «нерезиновые сутки»

12:13, 22 сентября 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин в программе «Первый на седьмом» на радио «7 НЕБО» рассказал о попытке вместить все дела в «нерезиновые сутки».

По его словам, во время работы в должности главы администрации города времени на личные дела стало меньше. «Сутки не резиновые, но всё равно пытаешься уместить всё в один день», - отметил он.

Борис Елкин добавил также, что из-за работы стал реже видеться с семьей. «Кофе пить больше не стал, я, на самом деле, вообще больше люблю чай. В целом привычки не поменялись. Работа и не должна их менять, это неправильно», - заключил Борис Елкин.