День открытых дверей проекта «Пушкин и его друзья» проведут в Пскове

13:00, 22 сентября 2022, ПАИ

Псковичей и гостей города приглашают на День открытых дверей проекта «Пушкин и его друзья». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Пскова.

24 сентября с 11:00 до 16:00 на улице Георгиевской, 4 во внутреннем дворике будет проходить ремесленная ярмарка. Там же развернётся блошиный рынок. Здесь организуют фотозону и проведут различные мастер-классы (поделки из бересты, лоскутное шитьё и т. д). Все сувениры будут посвящены великому русскому поэту Александру Пушкину.



Проект запустили Центр туризма и творческих индустрий и Пушкинский заповедник.

