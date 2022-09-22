Спектакль «Три медведя» покажут в Поганкиных палатах

12:35, 22 сентября 2022, ПАИ

1 октября в 11:00 в Поганкиных палатах детский театр «Город Муз» представит премьеру спектакля «Три медведя». Спектакль основан на сказке Льва Толстого и разыгрывается с помощью перчаточных кукол на самодельной ширме, будто сказку рассказывает любимая бабушка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Ребята вместе с девочкой Машей отправятся на прогулку в волшебный лес, где их будет ждать встреча с семейством медведей. Однако это будут необычные медведи, они не будут рычать или пытаться навредить девочке. Наоборот, медведи окажутся очень воспитанными и милыми, в то время как Маша покажет себя проказницей. Зрителям расскажут о важности воспитания, вреде хамства и отсутствия вежливости, научат бережливости и заботливому отношению к тем, кто рядом.

Место проведения: Поганкины палаты (Некрасова, 5). Вход осуществляется через главное здание Псковского музея-заповедника (Некрасова, 7).

Дети до 6 лет смогут посмотреть спектакль бесплатно. Записаться на показ можно в группе Музейного образовательного центра https://vk.com/meshokhistory или по телефонам: 8 8112 29 22 60, 8 911 358 08 16.